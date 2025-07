Haller tekent in Nederland: "Voor privéredenen naar Frankrijk"

Sebastian Haller blijft de spits van FC Utrecht, maar nu op een andere manier. De oud-Ajacied zou zijn contract al ondertekend hebben, maar zijn presentatie is uitgesteld vanwege problemen in zijn thuisland.

FCUkrant geeft nu tekst en uitleg over de situatie. Het onderstaande bericht is ontdaan van spellings- en grammaticale fouten om de leesbaarheid te bevorderen: "Een aantal dagen geleden meldde ik dat Haller afgelopen weekend gepresenteerd zou worden. Dit is helaas dus niet gebeurd. Ik wil even uitleggen waarom", opent FCUkrant op X.

"Haller heeft op vrijdagavond 27 juni zijn contract ondertekend", zegt het medium. "Dit contract gaat op 1 juli 2025 in." Hij zou dan ook al in Nederland moeten zijn, maar dat is niet zo. "Er is die avond iets gebeurd waardoor Haller vanwege privéredenen terug moest naar Frankrijk."

Fans hoeven niet te treuren, zijn presentatie zal slechts verlaat plaats gaan vinden: "Hierom zal de presentatie nog even op zich laten wachten."