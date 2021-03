Geschreven door Jessica Westdijk 30 mrt 2021 om 17:03

Sébastien Haller is inmiddels alweer een paar maanden Ajacied. Voetbalshop zocht de Franse spits op. Daarbij kreeg hij de nieuwe PUMA Ultra schoenen overhandigd, maar natuurlijk ging het ook over Ajax en Erik ten Hag.

Haller kende Ten Hag al van zijn tijd bij FC Utrecht en dat was prettig: “Het is mooi dat ik weer samen met hem mag werken, dat geeft een goed gevoel. Het geeft ook een veilig gevoel. Normaal gesproken wanneer je bij een nieuwe club komt, ken je de trainer nog niet en kan je nog wel eens voor verrassingen staan.” Zijn band met Ten Hag is goed: “We spreken vaak samen over de tactiek en hoe ik me voel op het veld. In zijn spel is de nummer 9 namelijk erg belangrijk voor het team. Soms praat hij wel iets te veel over voetbal, hij weet namelijk erg veel. Ten Hag is echt geobsedeerd door voetbal en dat is iets goeds, want hij moet ons als trainer naar een hoger niveau brengen.”

Een band met de supporters van Ajax heeft Haller nog niet op kunnen bouwen, iets wat hij erg jammer vindt: “Je mist iets als je voor een club als Ajax speelt. De fans van Ajax zijn ongelooflijk en je wilt de momenten delen met de supporters. Het is daarom ook frustrerend dat dat juist niet kan op dit moment.”

