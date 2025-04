Haller verklaart: "Ik deed dat niet, want Ajax is mijn familie"

Haller benadrukte voor het duel dat hij nog nooit wist te scoren tegen zijn oude clubs. "Ik ben de slechtste voorspeller, dus als ik iets zeg, gebeurt het tegenovergestelde", verklaarde Haller tegenover RTV Utrecht.

"Het was een speciale wedstrijd. Ik vond het leuk om weer oude vrienden te zien. Daarnaast genoot ik echt van de atmosfeer in het stadion. Dit is zo’n soort wedstrijd die je eigenlijk elk weekend wilt spelen. Ik vond het mooi om te zien. Het is een grote wedstrijd tegen Ajax, en het had zo moeten lopen – om te genieten, te vieren en het beste in elkaar naar boven te halen", benadrukt de 30-jarige.

Zijn familie stond hem bij tijdens de historische overwinning. "Mijn familie is hier. Ze hebben genoten: 4-0, historie, en een goal van hun vader. Beter kan niet", vertelt de Ivoriaan.

De FC Utrecht-spits heeft eerder aangegeven dat hij niet zal juichen als hij zou scoren tegen zijn oude ploeg. "Ik heb niet gevierd, want Ajax is ook mijn familie. Het was een wedstrijd tussen twee families van mij. Ik heb ervan genoten."

"Dit was een sleutelwedstrijd. Iedereen zei dat we zouden verliezen. Nu hopen dat de rest punten verspeelt, dan kunnen we nog naar plek drie gaan kijken", besluit Haller.

FC Utrecht heeft 59 punten, evenveel als Feyenoord, dat derde staat, maar de Rotterdammers hebben een wedstrijd minder gespeeld. Ajax kon zich de nederlaag permitteren; de Amsterdammers gaan nog steeds aan de leiding in de Eredivisie.