Haller vertrekt weer uit Eredivisie: "Een keuze vanuit het hart"

Haller kijkt met warme gevoelens terug op zijn periode bij FC Utrecht, ondanks dat hij sportief gezien niet alles wist te brengen waarop hij had gehoopt. "FC Utrecht zal altijd een bijzondere plek in mijn hart hebben", schrijft hij. "Terugkomen was een keuze vanuit het hart en ik vertrek trots dat ik op mijn manier een nieuwe pagina in de geschiedenis van deze club heb kunnen schrijven. Ik wilde dat ik nog meer kon betekenen voor dit team, dit shirt en voor jullie, de supporters. Maar één ding is zeker: ik heb nooit vals gespeeld, altijd het beste gegeven met eerlijkheid, respect en inzet."

De spits keerde vorig seizoen definitief terug bij FC Utrecht nadat hij zijn contract bij Borussia Dortmund had laten ontbinden. Hoewel zijn tweede periode bij de club niet het gewenste sportieve succes opleverde, overheersen voor Haller de positieve herinneringen. "Ik zal Utrecht vooral herinneren aan de ontvangst die mijn familie en ik hebben ontvangen, de genegenheid die u voor ons hebt getoond en alle momenten die we hebben gedeeld", aldus de aanvaller. "Utrecht blijft voor ons altijd een tweede huis."