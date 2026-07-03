Haller vertrekt weer uit Eredivisie: "Een keuze vanuit het hart"
Sébastien Haller heeft officieel afscheid genomen van FC Utrecht. Via een bericht op sociale media richtte de 32-jarige spits zich tot de club en de supporters, waarmee hij zijn vertrek uit de Domstad bevestigde. De Ivoriaan lijkt zijn loopbaan voort te zetten in Japan.
Haller kijkt met warme gevoelens terug op zijn periode bij FC Utrecht, ondanks dat hij sportief gezien niet alles wist te brengen waarop hij had gehoopt. "FC Utrecht zal altijd een bijzondere plek in mijn hart hebben", schrijft hij. "Terugkomen was een keuze vanuit het hart en ik vertrek trots dat ik op mijn manier een nieuwe pagina in de geschiedenis van deze club heb kunnen schrijven. Ik wilde dat ik nog meer kon betekenen voor dit team, dit shirt en voor jullie, de supporters. Maar één ding is zeker: ik heb nooit vals gespeeld, altijd het beste gegeven met eerlijkheid, respect en inzet."
De spits keerde vorig seizoen definitief terug bij FC Utrecht nadat hij zijn contract bij Borussia Dortmund had laten ontbinden. Hoewel zijn tweede periode bij de club niet het gewenste sportieve succes opleverde, overheersen voor Haller de positieve herinneringen. "Ik zal Utrecht vooral herinneren aan de ontvangst die mijn familie en ik hebben ontvangen, de genegenheid die u voor ons hebt getoond en alle momenten die we hebben gedeeld", aldus de aanvaller. "Utrecht blijft voor ons altijd een tweede huis."
Volgens eerdere berichtgeving staat Haller op het punt om een nieuw avontuur aan te gaan in Azië. De spits zou een contract voor één seizoen, met een optie op een extra jaar, gaan tekenen bij Sanfrecce Hiroshima, dat uitkomt op het hoogste niveau van Japan.
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