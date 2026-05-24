Haller wil langer in Nederland blijven: "Mijn eerste prioriteit"

Thomas
bron: ESPN
Sébastien Haller in actie tegen Ajax
Sébastien Haller in actie tegen Ajax Foto: © BSR Agency

Sebastién Haller heeft zich voorzichtig uitgesproken over zijn toekomst bij FC Utrecht. De voormalig Ajax-spits beschikt over een aflopend contract in de Domstad, maar laat duidelijk merken dat hij openstaat voor een langer verblijf.

De Ivoriaanse aanvaller voelt zich naar eigen zeggen uitstekend en denkt ook volgend seizoen nog van grote waarde te kunnen zijn. "Voor mij zou het mooi zijn als ik mag blijven, ook voor mijn familie", vertelt Haller over zijn situatie bij FC Utrecht in gesprek met ESPN.

De oud-Ajacied lijkt bovendien een duidelijke voorkeur te hebben voor een langer verblijf in Utrecht. "Ik voel me geweldig en weet zeker dat ik dat gevoel volgend jaar kan volhouden. Het is een goede optie voor mij om te blijven, dus mijn eerste prioriteit ligt bij FC Utrecht."

Toch beseft Haller dat hij niet volledig zelf over zijn toekomst beslist. De spits houdt zijn opties daarom bewust open richting komende zomer. "Maar ik houd mijn toekomst open. Ik zit niet in een situatie waarin ik zelf kan bepalen waar ik volgend seizoen speel."

