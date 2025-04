Haller: "Zou het niet vieren als ik scoor, uit respect voor Ajax"

Op zondagmiddag staat staan FC Utrecht en Ajax tegenover elkaar in de Eredivisie. Om 12:15 trappen de twee teams af in de Galgenwaard met, naar waarschijnlijkheid, Sebastian Haller in de basis.

"Het is leuk om tegen je oude club te spelen, zeker gezien het feit dat ik zo'n goede band heb met Ajax", opent Haller bij de NOS. Juichen zou hij dan ook niet doen tegen de Amsterdammers. "Ik zou het niet vieren als ik scoor, uit respect voor Ajax. En het klinkt misschien grappig, maar ik heb nog nooit tegen een oude club gescoord".

Dat zijn band met Ajax goed is, spreekt uit het feit dat hij nog veel contact heeft met mensen uit Amsterdam. "Ik spreek nog steeds veel met spelers en stafleden", vervolgt Haller, die nog niet over de wedstrijd sprak met hen. "Er zitten misschien nog vijf spelers uit mijn tijd bij Ajax, of zes."

Zijn carrière is apart verlopen, zeker nadat er bij hem kanker werd geconstateerd. Nu staat de spits heel anders in het leven dan voor zijn ziekte. "Voetbal is mooi, het is een droom die uitkomt om professioneel te mogen spelen. Maar het is een deel van je leven, niet alles. Soms als je voetbalt heb je gedachten over je carrière en dergelijke. Maar als je een stap terugneemt realiseer je dat het niet het belangrijkste is."