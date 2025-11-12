Halsema boos op Derksen: "Dat neemt ze me ontzettend kwalijk"

Johan Derksen is groot fan van Lale Gül. Recentelijk trad zij in gesprek met Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, over haar privéleven en haar liefdesleven. Daarmee vlot het nog niet zo, zag ook Derksen.

Derksen keek met belangstelling naar het programma. "Ik vond dat Halsema dat ook leuk deed als oudere en meer ervaren vrouw. Lale Gül vroeg ook nog aan Halsema: Wil jij geen man in bed hebben? En Halsema zei: Nee, daar heb ik helemaal geen behoefte aan, terwijl de geruchten anders zijn. Maar daar kan ik me niet over uitlaten", zegt Derksen op mysterieuze wijze bij Vandaag Inside.

"Ze zei heel hypocriet geen behoefte te hebben aan een man in bed", zegt Derksen, die niet verwacht dat Halsema blij zal zijn met de bemoeienis van Derksen. "Halsema en ik zijn niet de grootste vrienden. Ik heb ooit een verhaal verteld en dat neemt ze me ontzettend kwalijk."

"Ik moest een boek bij FC Groningen uitreiken. Halsema was toen voorzitter bij de raad van commissarissen (van de Weekbladpers Groep, red.). Je moest een keer per jaar komen opdraven en dan kreeg je een schouderklopje en kon je weer door", zegt hij. "Bij FC Groningen zit ook een raad van commissarissen en ik zei tegen die mensen: de voorzitter van mijn raad van commissarissen, had vroeger verkering met Koert Westerman", waarmee hij doelt op Halsema.

"Dan vroegen we aan Koert hoe ze in bed was en dan zei hij altijd: Veel discussiëren, weinig neuken. Maar ik heb dus niet door dat er een camerateam achter in die zaal stond, dus Halsema die had het filmpje al thuis", besluit Derksen zijn verhaal.

Beide hoofdrolspelers reageerden destijds op Derksen en merkten het verhaal aan als onzin. Halsema zei via Twitter van niets te weten. Aan Westerman stuurde ze het volgende: Volgens jouw buurman Johan Derksen hebben wij verkering gehad. Volgens mij was je toen al met je vrouw...



Tv-commentator Westerman was helemaal klaar met Derksen, zo liet hij in 2011 in het Algemeen Dagblad weten. "We hebben geen verkering gehad en ik heb dit niet gezegd. Dit soort grappen van Johan Derksen heeft me al vaker goede relaties gekost", aldus Westerman.