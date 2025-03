Halsema lijnrecht tegenover UEFA: "Niet bewust van de ernst"

Halsema besloot geen supporters van de Italiaanse club toe te staan in de Johan Cruijff ArenA tijdens de Europa League-wedstrijd half december. Die beslissing viel niet in goede aard bij de UEFA. De voetbalbond schrijft in een brief aan Halsema het niet eens te zijn met de onderbouwing. Zo zou de UEFA als bron genoemd zijn in het besluit van Halsema. "Wij zijn op geen enkel moment formeel geconsulteerd voor de communicatie van dit besluit", klinkt de reactie.

De burgemeester van Amsterdam sloeg op 4 december hard terug naar de UEFA. "U slaagt er niet in te laten zien dat u zich bewust bent van de ernst en impact. Wij kunnen dit niet rijmen met jullie eigen 'Say no to racism'-campagne", schrijft Halsema, die benadrukt dat het besluit genomen is op basis van 'actuele politie-informatie' en eerdere ervaring met supporters van Lazio. "We hadden gehoopt en verwacht dat u, als UEFA, aan onze kant zou staan bij deze ingewikkelde afweging en het noodzakelijke besluit dat we uiteindelijk als lokale autoriteit moesten nemen in het kader van de openbare orde en veiligheid."