Halsema neemt maatregelen door Ajaxfans: 'Veiligheidsrisicogebied'

Burgemeester Femke Halsema heeft de omgeving van de Johan Cruijff Arena aangewezen als veiligheidsrisicogebied voor de wedstrijd Ajax-AZ op zondag, zo meldt Het Parool . Dit duel, een belangrijke competitiewedstrijd, staat in het teken van het 125-jarig bestaan van Ajax.

De maatregel is van kracht op zondag tussen 12.00 en 20.00 uur, zo meldt de woordvoerder van Halsema op zaterdag. Het veiligheidsrisicogebied omvat het Arenagebied en de directe omgeving, waaronder de (metro)stations Strandvliet en Bijlmer/Arena.

De beslissing is genomen op basis van signalen die de driehoek – het overlegorgaan van de burgemeester, het Openbaar Ministerie (OM) en de politie – heeft ontvangen in aanloop naar de wedstrijd. Er wordt rekening gehouden met de mogelijke aanwezigheid van personen of groepen die zwaar vuurwerk bij zich dragen, wat kan leiden tot ernstige verstoringen van de openbare orde.

Binnen het veiligheidsrisicogebied kan de politie preventief fouilleren en controleren op onder meer vuurwerkbezit. Daarnaast is het dragen van gezichtsbedekkende kleding verboden. De maatregel is bedoeld om een veilig verloop van de wedstrijddag te waarborgen.

Supportersgroep F-Side kondigde eerder deze week aan een ‘ouderwetse Entrada’ te organiseren bij de hoofdingang van de Johan Cruijff Arena. Tegelijkertijd heeft de harde kern van Ajax de fans opgeroepen om af te zien van het meenemen van zwaar knalvuurwerk. Ajax speelt de wedstrijd tegen AZ ter ere van het 125-jarig jubileum in speciale tenues.

AZ mag zondag met slechts 600 supporters afreizen naar de Johan Cruijff Arena, in plaats van de gebruikelijke 1.200. Dit besluit is genomen door de burgemeester naar aanleiding van antisemitische leuzen die bij eerdere ontmoetingen in Amsterdam vanuit het uitvak te horen waren.