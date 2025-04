Halsema over Ajax-huldiging: "Dat willen we natuurlijk niet"

Hij wees daarbij naar Ajax-trainer Francesco Farioli, die zich nog niet wil uitspreken over de landstitel en het per wedstrijd wil bekijken. "Maar als burgemeester kun je niet wachten, aangezien de huldiging vaak een dag later is", zei Hofland tegen Halsema.

Halsema moest lachen en gaf aan dat Hofland 'een mogelijke landstitel jinxte'. "En dat willen we natuurlijk niet", tekende Het Parool op uit de mond van de burgemeester, die daarna serieus verder ging. "Maar hoe mooi zou het zijn als we dit jaar niet alleen de 750ste verjaardag van Amsterdam vieren, maar ook de 125ste verjaardag van Ajax en de volgende landstitel? Toch lopen we daar niet op vooruit."

Een nadeel is wel dat het Concertgebouw tussen 8 en 18 mei het Mahler Festival met klassieker concerten organiseert op en rond het Museumplein. Halsema gaf echter aan dat ze Ajax-huldiging het liefst op het Museumplein ziet. "Ik heb in een interview al eens gezegd dat ik een huldiging, áls die plaatsvindt, het liefst op het Museumplein zou zien. En ik kan u melden dat wij dat, als het zover komt, buitengewoon grondig zullen voorbereiden."