Halsema sorteert voor op Ajax-huldiging: "Gaan er naar kijken"

Bij Ajax zelf willen ze nog altijd niets weten van een kampioenschap, maar Halsema zinspeelt al wel op een Amsterdamse eindzege in de Eredivisie. Bij Het Gesprek met de Burgemeester wordt ze gevraagd naar een eventuele huldiging op het Museumplein. "We moeten het wel even afkloppen. We gaan er gewoon eens rustig naar kijken, maar Ajax moet eerst door de competitie heen."

De laatste kampioenschappen van Ajax werden op last van de burgemeester niet op het Museumplein gevierd, maar bij de Johan Cruijff ArenA. Dit seizoen zou dat eventueel wel weer mogelijk kunnen zijn. "Ik hoop dat het dit jaar goed gaat", vervolgt Halsema. "Ik kan er natuurlijk niet te veel over zeggen, maar we zijn ons er wel van bewust dat we voldoende beveiliging nodig hebben, mocht het Museumplein ter sprake komen."