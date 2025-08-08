Kick-off
Verweij doet pijnlijke onthulling: "Bijna geen interesse voor"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax

Halsema stuurt brief naar GAE-directeur: "Ajax wist er niks van"

Sara
bron: RTV Oost
Femke Halsema
Femke Halsema Foto: © BSR Agency

De algemeen directeur van Go Ahead Eagles, Jan Willem van Dop, is met stomheid geslagen over een brief die hij ontving van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Hierin staat dat GAE er alles aan moet doen om dit seizoen antisemitische spreekkoren te weren in Amsterdam.

"Als je zo'n brief krijgt, komt die rauw op je dak", vertelt Van Dop tegenover RTV Oost. "Ajax wist er niks van. Dat vond ik ook wel bijzonder. Maar dat zegt eigenlijk wel genoeg." Volgens de algemeen directeur is er geen enkele vorm van overleg geweest met Ajax en de KNVB voordat de brief de deur uit ging. "Dan ben ik toch iemand die gelijk de barricade opgaat."

De brief werd gestuurd naar aanleiding van antisemitische spreekkoren bij de laatste wedstrijd van Go Ahead bij Ajax. Van Dop wijst erop dat Go Ahead destijds werd aangeklaagd door de KNVB, maar dat die zaak is geseponeerd. "Onze politie herkent zich er ook niet in. Dus ja, dan verbaast het je wel dat je opeens een brief krijgt."

Van Dop benadrukt dat hij dergelijke spreekkoren absoluut niet goedkeurt, maar pleit wel voor meer samenwerking rondom de zaak. "Dat gedrag is onacceptabel gedrag en niet te tolereren. Maar je moet het zien in de totale context. Nu lijkt het net alsof er een soort van veldslag heeft plaatsgevonden. Met name verbaal, wat helemaal niet waar was."

"Er zijn wat fouten gemaakt door Ajax zelf, waardoor hun supporters bij ons kwamen met provocerend gedrag", gaat Van Dop verder. "Wij hebben op dat moment kordaat opgetreden. Onze politie herkent zich er ook niet in. Dus ja, dan verbaast het je wel dat je opeens een brief krijgt."

Gerelateerd:
Pieter Zwart bij een podcast van VI

"Of hij zijn transfersom gaat waarmaken bij Ajax, is de vraag"

0
Jorrel Hato

Hato meer geld waard dan Feyenoorder: "Andere clubs weten dat"

0
Lees meer:
Ajax Het laatste Ajax Nieuws Ajax supporters en sfeer Femke Halsema
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Jorrel Hato

'Jorrel Hato zet laatste stap voor tekenen contract bij Chelsea'

0
John Heitinga

Heitinga krijgt advies bij Ajax: "Hij is op De Toekomst geweest"

0
Wim Kieft

Kieft twijfelt: "Ik vind dat heel veel voor zo'n jongen van Ajax"

0
Marciano Vink

Marciano Vink waarschuwt Ajax: "Dan krijg je het echt heel zwaar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
10/08
Ajax
14:30
Telstar
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Ajax 0 0 0
2 AZ 0 0 0
3 Excelsior 0 0 0
4 FC Groningen 0 0 0
5 FC Twente 0 0 0
6 FC Utrecht 0 0 0
7 FC Volendam 0 0 0
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd