Halsema stuurt brief naar GAE-directeur: "Ajax wist er niks van"

De algemeen directeur van Go Ahead Eagles, Jan Willem van Dop, is met stomheid geslagen over een brief die hij ontving van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Hierin staat dat GAE er alles aan moet doen om dit seizoen antisemitische spreekkoren te weren in Amsterdam.

"Als je zo'n brief krijgt, komt die rauw op je dak", vertelt Van Dop tegenover RTV Oost. "Ajax wist er niks van. Dat vond ik ook wel bijzonder. Maar dat zegt eigenlijk wel genoeg." Volgens de algemeen directeur is er geen enkele vorm van overleg geweest met Ajax en de KNVB voordat de brief de deur uit ging. "Dan ben ik toch iemand die gelijk de barricade opgaat."

De brief werd gestuurd naar aanleiding van antisemitische spreekkoren bij de laatste wedstrijd van Go Ahead bij Ajax. Van Dop wijst erop dat Go Ahead destijds werd aangeklaagd door de KNVB, maar dat die zaak is geseponeerd. "Onze politie herkent zich er ook niet in. Dus ja, dan verbaast het je wel dat je opeens een brief krijgt."

Van Dop benadrukt dat hij dergelijke spreekkoren absoluut niet goedkeurt, maar pleit wel voor meer samenwerking rondom de zaak. "Dat gedrag is onacceptabel gedrag en niet te tolereren. Maar je moet het zien in de totale context. Nu lijkt het net alsof er een soort van veldslag heeft plaatsgevonden. Met name verbaal, wat helemaal niet waar was."

"Er zijn wat fouten gemaakt door Ajax zelf, waardoor hun supporters bij ons kwamen met provocerend gedrag", gaat Van Dop verder. "Wij hebben op dat moment kordaat opgetreden. Onze politie herkent zich er ook niet in. Dus ja, dan verbaast het je wel dat je opeens een brief krijgt."