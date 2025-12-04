Halsema wil aangifte doen tegen Ajacieden: "Politie opereert buiten"

Ajax en de Johan Cruijff ArenA werken momenteel aan een plan van aanpak om extra veiligheidsmaatregelen tijdens wedstrijden te onderzoeken. Dit naar aanleiding van het vuurwerkincident van afgelopen zondag. Burgemeester Femke Halsema overweegt zelfs aangifte te doen. Dat meldt het ANP .

De burgemeester reageerde op vragen van raadsleden over het grote aantal vuurwerkbommen dat in het vak van de F-Side werd afgestoken, waardoor de wedstrijd tijdelijk werd stilgelegd. Eerder kondigde Ajax al aan dat de F-Side leeg zal blijven tijdens de thuiswedstrijd tegen Feyenoord op zondag 14 december.

Halsema benadrukte dat het voor een voetbalclub steeds moeilijker wordt om bij dergelijk geweld in te grijpen. Stewards zijn daar volgens haar niet op toegerust. "Voetbalclubs moeten dan zelf meer goed opgeleid beveiligingspersoneel in de arm nemen. Ik kan me voorstellen dat er samen met de nationale overheid gekeken wordt of er een bijdrage zou kunnen zijn in het opschroeven van het beveiligingsniveau." Tegelijkertijd voegde ze toe dat de politie niet verantwoordelijk moet zijn voor de veiligheid binnen het stadion. "Dat was het niet, dat behoort het ook niet te zijn. De politie opereert buiten het stadion."

Volgens Halsema is Ajax van plan om aangifte te doen en werkt de club aan het identificeren van de daders. Ajax liet dinsdag weten dat de eerste betrokkenen zijn geïdentificeerd, maar over een eventuele aangifte kan de club nog niets zeggen. De politie meldde donderdag dat er tot nu toe nog geen aanhoudingen zijn verricht.