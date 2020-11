Geschreven door Jordi Smit 25 nov 2020 om 09:11

David Neres maakt na zijn sterke optreden van afgelopen weekend woensdagavond in de Champions League een goede kans op een basisplaats. De aanvaller is dan niet van plan om tegen FC Midtjylland met een punt genoegen te nemen, zo vertelt hij aan De Telegraaf.

De Amsterdammers blijven bij een gelijkspel vier punten voorstaan op de Denen, waardoor overwintering in de Europa League dan zo goed als binnen is. Neres ziet dit echter anders. “Elke speler die naar Ajax komt, leert dat hij alles moet winnen”, legt hij uit aan het dagblad. “En dan maakt het niet uit in welke competitie en tegen welke tegenstander. Wij gaan altijd voor de drie punten. De wedstrijd in Denemarken geeft vertrouwen dat we Midtjylland ook nu kunnen verslaan. Maar wij kijken liever niet naar de tegenstander, omdat we van onze eigen kracht uitgaan. Als wij doen wat we moeten doen, komt het altijd goed.”

Directeur voetbalzaken Marc Overmars liet eerder weten dat hij van een overbruggingsjaar uitgaat, maar de Braziliaan wil daar niets van weten. “De doelstelling van de club is overwinteren in Europa, dus in de Champions League of de Europa League, maar wij hebben ook onze eigen ambities. Natuurlijk zijn er de afgelopen jaren bepalende spelers vertrokken, maar we hebben nog steeds een heel sterke selectie. En we gaan voor het hoogst haalbare. Als je ooit in de halve finale van de Champions League hebt gestaan, zoals wij twee seizoenen geleden, dan smaakt dat naar meer, naar veel meer.”