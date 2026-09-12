Hamstra baalt: "Ajax-thuis, NEC-thuis: het zijn gemiste kansen"

Gerry Hamstra heeft het uitstekend naar zijn zin als technisch directeur bij PEC Zwolle. Uiteindelijk wil hij met de club uit Overijssel echter dolgraag doorgroeien naar het linkerrijtje en de bestuurder ziet FC Groningen als voorbeeld.

"Je kan de Eredivisie verdelen in vier groepen", begint hij op de website van VI. "Als eerste de topdrie met AZ, FC Utrecht, FC Twente en sinds kort ook NEC erbij. Dat is de topzeven, die zijn budgettair weg. In de tweede groep zitten clubs als Heerenveen, Groningen en Sparta. Zij hebben net een groter stadion of commercieel meer mogelijkheden", constateert Hamstra. "Als we bij hen in de buurt willen komen, moeten we toe naar een groter stadion. Meer stoeltjes, meer mogelijkheden voor hospitality, zodat we meer inkomsten kunnen genereren", vervolgt hij ambitieus. "Wij zitten nu in de groep daaronder. Om op termijn naar die tweede groep te groeien, moet er nog wel wat gebeuren. Het voetbalbudget moet omhoog om daar structureel aan te haken", beseft Hamstra.

PEC Zwolle wil dit seizoen ook meer spektakel bieden in thuiswedstrijden. "Ja, we moeten stabieler zijn dan vorig seizoen en ja, tijdens een aantal wedstrijden moeten we meer spektakel bieden", erkent hij. "Het bijzondere in onze wereld is dat de mensen na de eerste thuiswedstrijd tegen Ajax (0-2, red.) tevreden het stadion uit liepen, want de mensen hadden een leuke dag gehad, een mooie wedstrijd gezien en er was goed geknokt. Natuurlijk kregen we een rode kaart en had dat veel invloed, maar onder aan de streep boekten we geen goed resultaat", aldus Hamstra. "We willen de lat hoger leggen", benadrukt hij. "Dat we niet meer accepteren dat we er uit bij PSV of Feyenoord met dikke cijfers afgaan. Maar ja, dat gaat niet zomaar. We kunnen geen pot spinazie uit de kast trekken en denken dat we meteen Popeye zijn", beseft Hamstra, die baalt dat PEC Zwolle nog maar vier punten heeft gepakt in de eerste vijf competitiewedstrijden. "We moeten leren om te winnen. Ajax-thuis, NEC-thuis; het zijn gemiste kansen. Daar moeten wij leren om twee en misschien zelfs vier punten te pakken. Niet meer denken: Jammer, maar het kan gebeuren. Verliezen moet pijn doen en dat doet het hier niet altijd. Tegen Ajax en NEC deed het ons geen pijn."