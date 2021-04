Geschreven door Jessica Westdijk 13 apr 2021 om 15:04

Gerry Hamstra is officieel benoemd tot technisch manager, zo meldt Ajax dinsdagmiddag. Hij tekent een contract tot medio 2024. De afgelopen jaren was hij werkzaam als technisch manager bij sc Heerenveen, daarvoor was hij hoofd jeugdopleiding bij Vitesse.

Hamstra is binnengehaald om Marc Overmars te gaan ondersteunen. Daarbij zal Overmars zich focussen op de spelers van Ajax 1, terwijl Hamstra zich vooral gaat richten op de jeugdspelers en spelers van Jong Ajax. Dat moet ervoor gaan zorgen dat Ajax sneller spijkers met koppen kan slaan als het gaat om het vastleggen van talenten.

“Ik merk dat de dynamiek rondom het vastleggen van spelers veranderd is en tijdrovender is geworden. Daardoor is het voor mij prettig dat we iemand erbij hebben gekregen, waardoor ik nog meer aandacht aan de compositie van de A-selectie kan besteden. Gerry heeft veel ervaring en is in onze optiek de ideale man voor deze baan. Ik kijk met vertrouwen uit naar een succesvolle samenwerking”, vertelt Overmars op Ajax.nl