Handelde Kroes met voorkennis? Dit is het eindoordeel van de AFM

De toezichthouder onderzocht of Ajax en Kroes regels rond voorwetenschap hebben overtreden in aanloop naar zijn voorgenomen benoeming als algemeen directeur. Kroes kocht voorafgaand aan zijn start bij de club 17.500 aandelen, terwijl hij al wist van zijn aanstelling. Zelf verklaarde hij hiermee vertrouwen in Ajax te willen tonen: “skin in the game.”

De AFM stelt nu vast dat Kroes inderdaad met voorkennis heeft gehandeld en heeft hem daarvoor gewaarschuwd. Er volgt geen sanctie. "De AFM stelde vast dat Kroes met voorwetenschap heeft gehandeld en gaf Kroes hiervoor een waarschuwing. De huidige technisch directeur van Ajax had, zo oordeelde de AFM, nauwkeuriger moeten zijn in het naleven van de wetten en regels omtrent voorwetenschap", aldus Ajax in een verklaring.

Ajax zelf wordt niet in overtreding bevonden, maar krijgt wel het advies de procedures rond voorwetenschap verder aan te scherpen. De club benadrukt dat deze inmiddels zijn verbeterd en voldoen aan de regelgeving. In een verklaring laat Ajax weten de zaak als afgesloten te beschouwen: “Ajax en Kroes hechten er veel waarde aan dat beide onderzoeken zijn afgerond en beschouwen beide zaken na de gesprekken bij de AFM als afgedaan."