Handtekening Johan Cruijff vervalst door BN'er: "Heb ik gedaan"
René van der Gijp heeft in de podcast KieftJansenEgmondGijp voor verbazing gezorgd met een opmerkelijke bekentenis. De oud-voetballer van onder meer SC Heerenveen en PSV onthulde dat hij jarenlang de handtekening van de overleden Ajax-legende Johan Cruijff heeft vervalst.
Tijdens de uitzending laat Van der Gijp live zien dat hij de handtekening van Cruijff nog altijd kan namaken. "Dat heb ik jaren gedaan", zegt hij, terwijl hij demonstreert hoe hij te werk ging. Michel van Egmond kijkt vervolgens verbaasd naar het resultaat. "Het is nog waar ook! Hier is het bewijs. Hoe heb je daar misbruik van gemaakt?", vraagt hij.
Van der Gijp antwoordt vervolgens met een opvallende anekdote. "Toen Johan op een gegeven moment overleden was vroegen mensen me om die ballen te ondertekenen voor in de slaapkamer. Dat heb ik gewoon gedaan. Dus een heleboel mensen hebben nu een bal met de handtekening van Johan Cruijff, maar die is van mij." De uitspraken zorgen voor de nodige verbazing, omdat Van der Gijp toegeeft dat er daardoor mogelijk nog altijd voetballen in omloop zijn met een nagemaakte handtekening van Cruijff.
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