Hans Kraaij: "Dan mag iedereen de tactiek van Ajax aanpassen"

Fred Grim blijkt een groot voorstander van de 4-3-3-formatie, het systeem waarmee Ajax onder Johan Cruijff furore maakte. In een gesprek met Voetbal International licht Hans Kraaij het beroemde systeem toe.

Kraaij vertelt: "Ik heb ooit in de jaren negentig, toen Cruijff een zeer succesvol trainer van Barcelona was, namens SBS6 een groot interview met hem gehad op de middenstip van Camp Nou. Ik zou van de perschef vijf minuten krijgen, maar dat werden er 45."

"toen we daarna nog een half uurtje koffie dronken, sprak hij de legendarische woorden: ‘Iedereen denkt altijd dat ik vol op de aanval speel, maar tegen Madrid en in de Champions League speel ik bij balverlies gewoon 4-5-1 en niemand heeft het door’. Dus als Cruijff met het mega Ajax-DNA zijn tactiek mag aanpassen, mag iedereen het bij Ajax", besluit de analist.