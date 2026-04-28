Hans Kraaij junior duidelijk: "Hij is denk ik geschikt voor Ajax"

Hans Kraay junior en Dirk Kuijt hebben begrip voor de aanstaande transfer van Souffian El Karouani, die FC Utrecht na dit seizoen transfervrij verruilt voor Al Qadisiya in Saudi-Arabië. De 25-jarige linksback had volgens Kraay ook bij de traditionele top drie in Nederland kunnen spelen, maar kiest voor een financieel aantrekkelijke stap.

In het programma Goedemorgen Eredivisie ging het uitgebreid over zijn keuze. Kraay was direct over de financiële kant: "Ik denk een paar envelopjes in de kontzak." Tegelijkertijd ziet hij El Karouani als een speler van niveau. "Ik leg het hier op tafel neer: hij is denk ik geschikt voor Ajax, Feyenoord en PSV."

"Maar als je je zakken kan vullen en je wil dat op een ander niveau dan in de Premier League, Bundesliga of Eredivisie, moet je dat lekker doen." Ook aan tafel werd begrip getoond voor de beslissing. Tafelgast Stijn Schaars hield het kort: "Als hij deze keuze bewust maakt, is het prima toch?" Kuijt benadrukte dat het een persoonlijke afweging blijft. "Iedereen maakt die keuze voor zichzelf."