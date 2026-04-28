Meldingen
2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Hans Kraaij junior duidelijk: "Hij is denk ik geschikt voor Ajax"

Joram
bron: ESPN
Hans Kraaij jr.
Hans Kraaij jr. Foto: © Pro Shots

Hans Kraay junior en Dirk Kuijt hebben begrip voor de aanstaande transfer van Souffian El Karouani, die FC Utrecht na dit seizoen transfervrij verruilt voor Al Qadisiya in Saudi-Arabië. De 25-jarige linksback had volgens Kraay ook bij de traditionele top drie in Nederland kunnen spelen, maar kiest voor een financieel aantrekkelijke stap.

In het programma Goedemorgen Eredivisie ging het uitgebreid over zijn keuze. Kraay was direct over de financiële kant: "Ik denk een paar envelopjes in de kontzak." Tegelijkertijd ziet hij El Karouani als een speler van niveau. "Ik leg het hier op tafel neer: hij is denk ik geschikt voor Ajax, Feyenoord en PSV."

"Maar als je je zakken kan vullen en je wil dat op een ander niveau dan in de Premier League, Bundesliga of Eredivisie, moet je dat lekker doen." Ook aan tafel werd begrip getoond voor de beslissing. Tafelgast Stijn Schaars hield het kort: "Als hij deze keuze bewust maakt, is het prima toch?" Kuijt benadrukte dat het een persoonlijke afweging blijft. "Iedereen maakt die keuze voor zichzelf."

"Als je financieel zo'n stap kan maken, moet je dat respecteren. Je kan je daar heel druk om maken, maar zo zit de wereld in elkaar."
Kuijt wees daarbij ook op eerdere uitspraken van Georginio Wijnaldum, die het niveau van de competitie in Saudi-Arabië hoger inschatte dan de Eredivisie.

"Gini zei laatst dat het niveau van de competitie hoger is dan dat van de Eredivisie", aldus Kuijt. Aad de Mos sloot zich daarbij aan: "Dat is ook zo. Ik heb maandag naar Al Hilal - Al Sadd gekeken. Het is geen koekenbakkerscompetitie meer."

Gerelateerd:
0
0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Hans Kraay junior
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
0
0
0
0
0
0
0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax-erehaag voor PSV? "Kunt het niet maken om het niet te doen"

Hans Kraaij junior duidelijk: "Hij is denk ik geschikt voor Ajax"

Aad de Mos kijkt vooruit op Ajax-PSV: "Vind Ajax niet zo stabiel"

Valentijn Driessen: "Ajax vond het prima en gooide de boel dicht"

Driessen kritisch op Ajax: "Hun schuld dat NEC straks derde wordt"

Van de Kerkhof boos: "Laat hem zich lekker bezighouden met Ajax"

Perez over Ajax-uitblinker: "0,0 garantie in de Premier League"

Twee Ajax-spelers in Elftal van de Week na 0-2 zege op NAC Breda
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws