Hans Kraay adviseert Ajax in weg omhoog: "Het is de hoogste tijd"

Ajax ging afgelopen weekend opnieuw hard onderuit: in de Johan Cruijff Arena verloor de ploeg met 2-1 van Excelsior, een nederlaag die de Amsterdammers nooit eerder in eigen huis leden. De druk op de club blijft daardoor verder toenemen.

Bij ESPN kwam Hans Kraay met een opvallend advies voor de wankelende ploeg. Kraay: "Kasper Dolberg moet Wout Weghorst gaan helpen bij Ajax. Wondere Wout staat zo ongelooflijk alleen voorin, dat het de hoogste tijd wordt dat Ajax met twee spitsen gaat spelen. Dolberg en Weghorst samen. Of dat nou spotten is met het Ajax-DNA, who cares?"

Kraay gaat nog even door. "Bij Ajax was alles lelijk tegen Excelsior, maar het half uurtje dat Kasper Dolberg meedeed, was alles wat hij deed mooi. Dus Fred Grim hoeft zich echt niet te schamen om met twee spitsen te gaan spelen."