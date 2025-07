Hans Kraay over Ajacied: "Dan ben je van de ratten besnuffeld"

Kraay begint met de woorden. "We moeten even afwachten wat nou het ware gezicht van Ajax is, maar ik neig te denken dat ze op de weg terug zijn. Ik zie dat een aantal spelers wel gedijt in deze ploeg. Van Josip Sutalo hebben we toch lang gedacht dat hij vorig jaar zijn broer naar Amsterdam had gestuurd, maar als je ’m nu ziet, hoewel hij tegen RKC Waalwijk niet fameus was: veel meer overtuigend in zijn dribbels, in zijn ingrijpen, hij geeft passes over 45 meter. En hij kan nu zijn eerste balletje kwijt aan Jordan Henderson, hè. Die begint voor Ajax steeds belangrijker te worden."

Kraay gaat door over de Engelsman. "Als je iets positiefs zegt over Henderson ben je in Nederland van de ratten besnuffeld, terwijl ze daar in Engeland wat genuanceerder naar kijken. Ik vind dat Ajax nog steeds veel te veel heeft betaald voor hem en van mij hoeft-ie ook niet al die vrije trappen en corners te nemen; laat dat lekker over aan anderen. Hij is nog steeds geen Zinedine Henderson, maar ik zie nu wel veel beter wat hij toevoegt aan het spel van Ajax."