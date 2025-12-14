Hans Kraay geeft Ajax dringend advies: "Geef maar duidelijkheid"

Fred Grim moet het seizoen afmaken als interim-trainer van Ajax. Die conclusie trekken Hans Kraay jr. en Hedwiges Maduro in het tv-programma Goedemorgen Eredivisie . Volgens beiden is rust nu belangrijker dan opnieuw wisselen van trainer in Amsterdam.

Grim werd aangesteld na het ontslag van John Heitinga, maar het is nog onduidelijk of hij tot het einde van het seizoen aanblijft. Kraay pleit nadrukkelijk voor duidelijkheid. "Zou het onderhand niet een keer een klein beetje rustig in het toko’tje in Amsterdam kunnen worden?", vraagt hij zich hardop af. "Farioli hebben we gehad, ze wilden iets anders. Heitinga heeft het niet gered en nu is het Grim."

Volgens Kraay moet Ajax eerst focussen op de aanstelling van een nieuwe technisch directeur, zonder opnieuw de trainerspositie ter discussie te stellen. "Ik zeg niet dat Grim de komende tien jaar trainer van Ajax moet zijn, maar ze willen nu eerst een technisch directeur. Haal liever iets later een goede technisch directeur, maar om dan meteen weer een andere trainer voor de groep te zetten… Geef maar duidelijkheid tot het einde van dit seizoen."

Ook Maduro ziet weinig in opnieuw ingrijpen op de bank. "In ieder geval niet nóg een interim", stelt de oud-Ajacied. "Ze hebben net iets veranderd en de spelers hebben vertrouwen erin. Dan komt er straks weer een interim en dan ga je weer veranderen. Dat is nooit goed voor een spelersgroep."

Volgens Maduro is continuïteit nu cruciaal, tenzij Ajax echt dé juiste trainer voor de langere termijn kan presenteren. "Als je echt de juiste trainer vindt voor de komende jaren, dan kan het misschien wel."