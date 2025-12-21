Kick Off Podcast
Verweij geeft update: "Zou zomaar zijn laatste wedstrijd kunnen zijn"
Hans Kraay geniet van verhuurde Ajacied: "Die is verschrikkelijk goed"

Noah
Hans Kraay
Hans Kraay Foto: © Pro Shots

Hans Nijland en Kraay Jr. zijn zeer te spreken over de ontwikkeling van Dies Janse. De Ajax-huurling die op huurbasis bij FC Groningen speelt, heeft zich moeiteloos in het elftal gespeeld.

"Die is heel goed, kan ik je zeggen", begint Nijland, die bijval krijgt van vaste tafelgast Hans Kraay Jr. "Die is verschrikkelijk goed." 

De oud-bestuurder is ook onder de indruk van het aanpassingsvermogen van de Zeeuw. "Linksbenige centrale verdediger gehuurd van Ajax. Het mooie is: hij kwam en toen was het seizoen al aan de gang. Hij kwam halverwege de week en Groningen moest uit naar PSV. Daar maakte hij gelijk zijn debuut in de basis"

Ook is Nijland te spreken over Ajax-beul Thijmen Blokzijl. "De rechter centrale en de linker centrale vullen elkaar hartstikke goed aan. Het is hartstikke leuk om naar het voetbal van Groningen te kijken. Hetzelfde als bij NEC: vol op de aanval", aldus de oud-algemeen directeur.

