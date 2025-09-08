Hans Kraay haalt flink uit: "Ben je door de ratten besnuffeld?"

Het Nederlands elftal heeft zondagavond met de grootst mogelijke moeite gewonnen van Litouwen in de WK-kwalificatie (2-3). In de slotfase moest Oranje de krappe voorsprong verdedigen en besloot bondscoach en oud-trainer van Ajax, Ronald Koeman een extra verdediger in te brengen. Volgens Hans Kraay junior was die ingreep volledig onnodig.

Twee minuten voor het einde van de reguliere speeltijd haalde Koeman aanvaller Donyell Malen naar de kant en bracht Matthijs de Ligt binnen de lijnen. Op papier een logische zet voor meer zekerheid achterin, maar Kraay junior zette er bij ESPN grote vraagtekens bij. "Je gaat toch niet met drie centrale verdedigers de laatste zeven, acht minuten spelen?", zei hij.

De analist vond dat Oranje daarmee juist risico nam. "Dan roep je het helemaal over jezelf af. Je kan nog beter een aanvaller erbij zetten en ze onder druk houden. Nu laat je die Litouwse hoos over je heen komen." Ook presentator Milan van Dongen wees op de benauwde eindfase. Kraay sloot zich daar direct bij aan: "We hebben zeven minuten zitten hyperventileren, uit tegen Litouwen. Dat is de samenvatting van deze avond. Het is verschrikkelijk."

Hoewel Litouwen in de slotfase nog enkele keren gevaarlijk doorkwam, leverde het geen echt grote kansen op. Toch vond Kraay het verdedigende plan van Koeman onbegrijpelijk. Toen hij De Ligt zag klaarmaken voor een invalbeurt, dacht hij eerst zelfs aan een blessuregeval. "Ik dacht: wie heeft zijn been gebroken?"

Volgens Kraay had Oranje er beter aan gedaan om juist voor een vierde treffer te gaan. "Ik denk dat je hem eerder over de streep trekt als je voor de 2-4 gaat, dan dat je tegen deze lompe, lange voetballers achteruit gaat lopen. Als je tegen mij voor de wedstrijd zou zeggen 'We gaan in de laatste tien minuten met vijf verdedigers spelen tegen Litouwen', dan vraag ik aan jou: 'Wat heb je gegeten, ben je door de ratten besnuffeld?'"