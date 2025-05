Hans Kraay: "Het was vooral een pijnlijke polonaise voor Ajax"

"Of ik ben bijgekomen van de polonaise bij PSV? Nou, het was vooral een pijnlijke polonaise voor Ajax", zegt Kraay in een item van ESPN. "Die hadden de titel natuurlijk, onverwachts, vier weken geleden volledig voor het grijpen. Maar ze hebben het vergooid, vandaar dat ik getuige was van de doldwaze kampioenstaferelen van PSV."

"De trainer en de spelers konden van gekkigheid niet geloven dat ze alsnog kampioen waren geworden", vervolgt hij. "Ik ben de laatste jaren best wel eens bij kampioenswedstrijden geweest, maar dit was zo'n ongelooflijke ontlading. Ondanks het feit dat Sparta helemaal weggespeeld is, vanaf de eerste minuut, zag je bij de 1-1 langs de kant en in het veld de angst en die is er ingebleven tot aan de 1-3 van de geweldige Malik Tillman."

"Die zit definitief op voetbal. Daar twijfelde ik ook niet aan. Zeker niet toen ik hem na afloop zei dat ik de indruk had dat hij voetballen wel leuk vindt, toen begon hij te blozen. Hij antwoordde: 'Ik heb je weleens horen zeggen, dat je mij wel goed vindt.' Waarop ik zei dat PSV weer op PSV lijkt sinds hij weer terug is. Daar was hij het natuurlijk wel mee eens en dat gebeurt ook niet altijd", aldus Kraay.