Hans Kraay: "Hij speelt over twee jaar bij Ajax, Feyenoord of PSV"
Hans Kraay junior is één van de vaste gezichten bij de uitzendingen rondom de Keuken Kampioen Divisie. De verslaggever was bijvoorbeeld aanwezig bij het play-off duel tussen en daar viel hem één speler op.
"Ik was voor ESPN bij FC Den Bosch tegen Almere City en ik kan zó ongelofelijk genieten van één of twee mooie balletjes", begint Kraay in de uitzending van De Eerste De Beste. "Die laat ik op zondagochtend ook weleens zien. Daar liep een jongetje in de basis bij Almere: Marley Dors."
"Linksbuiten, zulke dunne beentjes, maar alles aan die jongen is mooi. Een fantastische trap, zachte voetjes en hij legt de ballen neer. Hij gaf ook een assist en hij scoorde een goal. Echt alles aan die jongen is gewoon... Het kan niet anders dan dat hij over twee á drie jaar bij Ajax, Feyenoord of PSV zit", aldus de verslaggever.
"Wat hebben, mensen als Mislintat en Beuker bij Ajax te zoeken?"
Steur erkent: "Ik voelde me eigenlijk wel een beetje schuldig"
Godts kan droomtransfer vergeten: "Meerdere keren afgewezen"
Ceballos 'nooit meer' in actie voor Real: weg naar Ajax lijkt vrij
Mika Godts opnieuw verkozen tot Johan Cruijff Talent van de Maand
Bosz voorziet comeback Ajax onder Cruijff: "Vertrouw ik hem toe"
Jaap de Groot wijst: "Je weet wat een typische Ajax-krant is"
"Als je naar Wout Weghorst kijkt, dat kan toch niet in Oranje?"
Stam vertelt openhartig over verslaving: "Toen ik trainer was..."
Wilco van Schaik waarschuwt: "Nacompetitie kan de prullenbak in"
Kieft: "Erehaag PSV sportief, maar tegelijk zeer pijnlijk voor Ajax"
Oscar Gloukh belooft beterschap: "Ik had verwacht meer te spelen"
Vermoedelijke opstelling Ajax: Sterkhouder keert terug in de basis
Driessen overtuigd van nieuwe Ajax-trainer: "Belangrijkste kandidaat"
Geruchten rondom Ajax-speler ontkracht: "Een broodjeaapverhaal"
Wint Ajax ook van PSV? Bookmaker BetMGM pakt uit met fraaie odds
Heftig noodweer dreigt topper tussen Ajax en PSV te verstoren
Ajax spreekt met Premier League-trainer: "Één van de kandidaten"
Óscar García verklapt: "Hij is er normaliter niet bij tegen PSV"
Jorthy Mokio twijfelt: "Heb nog geen definitieve keuze gemaakt"
Ajax gaat erehaag vormen voor PSV: "Dat heeft de club besloten"
Johan Inan onthult: "Jordi Cruijff wil hem het liefst behouden"
Bosz sprak PSV'er aan: "Had hem er graag bij gehad in Amsterdam"
'Mats Rots maakt transfer': "Die kan makkelijk bij Ajax spelen"
Van Oevelen wees Ajax af: "Niet het verhaal waar ik op hoopte"
PSV week voor Ajax-uit op Ibiza: "Biertje aan de lippen zetten"
Steur noemt drie voorbeelden: "Daar kijk ik echt héél graag naar"
Jordi Cruijff volgt PSV'er op de voet: "Op het hoogste niveau"
'FC Barcelona-speler wil weer vertrekken; Ajax toont interesse'