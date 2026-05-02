Hans Kraay: "Hij speelt over twee jaar bij Ajax, Feyenoord of PSV"

Hans Kraay junior is één van de vaste gezichten bij de uitzendingen rondom de Keuken Kampioen Divisie. De verslaggever was bijvoorbeeld aanwezig bij het play-off duel tussen en daar viel hem één speler op.

"Ik was voor ESPN bij FC Den Bosch tegen Almere City en ik kan zó ongelofelijk genieten van één of twee mooie balletjes", begint Kraay in de uitzending van De Eerste De Beste. "Die laat ik op zondagochtend ook weleens zien. Daar liep een jongetje in de basis bij Almere: Marley Dors."

"Linksbuiten, zulke dunne beentjes, maar alles aan die jongen is mooi. Een fantastische trap, zachte voetjes en hij legt de ballen neer. Hij gaf ook een assist en hij scoorde een goal. Echt alles aan die jongen is gewoon... Het kan niet anders dan dat hij over twee á drie jaar bij Ajax, Feyenoord of PSV zit", aldus de verslaggever.