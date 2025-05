Hans Kraay: "Ik kan me voorstellen dat Ajax zich daar aan ergert"

Hans Kraay junior is weer onder de indruk van PSV. De Eindhovenaren beleefden een verschrikkelijke start van 2025, maar gaan sinds afgelopen woensdagavond weer aan kop in de Eredivisie. Al was het daar wel voor afhankelijk van het gelijkspel van Ajax.

"De afgelopen vier wedstrijden lijkt PSV weer op PSV", begint Kraay in de uitzending van Voetbalpraat van ESPN. "Fortuna-thuis, Heracles-thuis... Als je dat stadion inloopt en je ziet de warming-up, dan weet iedereen al: dit wordt 3-0 of 4-1. Dat is helemaal weggeweest en dat is de angst en dat is wat vertrouwen doet."

"De druk staat op PSV", gaat hij verder. "Ik ben niet zo van de motivatiefilmpjes, maar ik kan me wel voorstellen dat Farioli even het filmpje laat zien dat PSV al in de kleedkamer zit en naar buitenkomt als Groningen gelijk heeft gemaakt. En dat ze als dollen door dat hele stadion heen gaan."

"Wat ik daarvan vind? Oh, prima. Je was kansloos. Dood en begraven. En in één keer doe je weer mee om de titel. Ik vind het dus prima, maar ik kan me best voorstellen dat een tegenstander als Ajax zich daar wat aan ergert", aldus Kraay.