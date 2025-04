Hans Kraay is duidelijk: "Bij Ajax vallen er mannen op mannen"

Tijdens de uitzending van Vandaag Inside op maandagavond kwam het onderwerp homoseksualiteit in de voetballerij ter sprake nadat eerder deze week Hans Kraay junior er al uitspraken over deed.

Aanleiding voor het gesprek was het recente optreden van Hans Kraay junior in het tv-programma Make Up Your Mind. Kraay, die zich al vaker heeft uitgesproken over dit thema, hield een emotioneel pleidooi voor meer acceptatie van lhbti'ers in de voetbalwereld.

"Wij, wij in de voetballerij, die stoere voetballers… Dit komt echt uit mijn tenen. Wij lopen 50 jaar achter", zei Kraay gepassioneerd. "Het kan niet anders dan dat wij ook in Nederland, bij Ajax, Fortuna, Heracles, Feyenoord of PSV, daar zijn ook mannen die op mannen vallen. So fucking what?! Come out, mensen."

Johan Derksen liet weten weinig op te hebben met de show waarin Kraay verscheen: "Daar werd ik onpasselijk van." Tegelijkertijd toonde hij enig begrip voor de moeilijke positie van homoseksuele voetballers in zijn eigen tijd: "In de tijd dat wij speelden kon je als homo beter niet uit de kast komen als voetballer. Daar had ik wel begrip voor. We kennen er een paar die het nooit hebben gedaan. Supporters op de tribune blijven dan stemming maken."

René van der Gijp, die eerder ook al opvattingen over homoseksualiteit in het voetbal deelde, voegde daaraan toe: "Het is toch ook niet zo dat je een homo in je elftal enorm moet omarmen en pamperen? Daar moet je toch ook harde grappen tegen kunnen maken?", besluit hij.