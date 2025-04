Hans Kraay jr.: "Als hij bij Ajax speelde, waren ze al kampioen"

Hans Kraay jr. is groot fan van Feyenoord-verdediger Dávid Hancko. Hij vindt de Slowaak zó goed dat hij ervan overtuigd is dat Ajax allang kampioen zou zijn als Hancko daar had gespeeld. Daarnaast prijst Kraay ook de instelling van Hancko ten opzichte van Feyenoord.

"Wat een topaankoop van de scouting van Feyenoord en directeur Dennis te Kloese! Hij is groot, hij is sterk, hij is snel, hij is goed in de duels, heeft een prima trap, een uitstekende crosspass, hij schuift in en zeurt niet als hij een keer linksback moest spelen", begint Kraay in zijn column voor Voetbal International. "Als Hancko bij Ajax had gespeeld, waren ze vijf weken geleden al kampioen geweest."

Afgelopen weekend was Hancko eerlijk over zomers vertrek bij Feyenoord. Die gaat er waarschijnlijk komen. "Deze jongen is 621 keer gebeld door Simeone die hem gouden bergen beloofde, maar niet over de brug kwam. Toen belde Juventus 583 keer, maar hij is geen terpetijnzeikerd om een transfer af te dwingen", stelt Kraay. "Wat een ongelofelijke fijne gozer, wát een superprof!"

In de winter werd Hancko veelvuldig gelinkt aan een mogelijke overstap naar Juventus. "Hij kan de Europese top aan, geloof mij en dat gun ik hem", aldus Kraay. "Ik zeg: 35 miljoen in het binnenzakje van Dennis te Kloese en nog vier wedstrijden in het mooie Feyenoord-shirt voor held Hancko."