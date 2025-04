Hans Kraay jr. bekritiseert Ajax-duo: "Nooit, maar dan ook nooit"

"Ron Jans was aardig wakker tegen Ajax. Die had het tactisch fantastisch voor elkaar en liet Josip Sutalo en Ahmetcan Kaplan helemaal vrij in de opbouw", legt hij uit op de site van VI. "En de trainer had daar volledig gelijk in, want van die twee zie ik nooit, maar dan ook nooit, een verrassende bal", aldus Kraay Junior.

"Sutalo is best een stukkie beter geworden in de duels, maar in de opbouw verrast hij mij never nooit", vervolgt hij kritisch. "En de momenten dat Jordan Henderson zich ermee ging bemoeien, riep Ron Jans: “Jongens, laat ze maar! Want die komen op onze helft overal twee of drie tekort”."