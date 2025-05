Hans Kraay jr.: "Dat duo is twee klassen beter dan Sutalo/Rugani"

"Nou, ze beginnen ’m in Amsterdam wel te knijpen, hoor, zeker als de keeper nu ook nog rare dingen gaat doen", vertelt hij op de website van VI. "Ik vind Matheus een goede en fijne doelman, goed op de lijn, goed bij hoge ballen, niet te beroerd de bal onder druk een peer te geven van zeventig meter, maar hij is wel verantwoordelijk voor het puntenverlies door die terugspeelbal op te rapen. Dat was een black-out, terwijl-ie die daaropvolgende vrije trap ook wel had kunnen hebben, toch? Tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat je als keeper met zo’n centrum aan alles begint te twijfelen", benadrukt Kraay.

"Ik denk niet dat Matheus zijn twee centrale verdedigers Josip Sutalo en – tegen Sparta – Daniele Rugani graag de bal geeft, want dit zijn twee jaren-80-zonder-voortanden-ouderwetse-Engelse-Championship-verdedigers", constateert hij. "Als zij aan de bal zijn, komt er nooit, maar dan ook nóóit tempo in het spel. Ik let heel erg op Sutalo en hij heeft zich echt wel ontwikkeld in het verdedigen, maar hij hoeft toch niet drie keer een bal onder zijn voet door te halen voordat hij ’m breed legt op die andere matige opbouwer Rugani? Ik doe mijn best, maar betrap die twee nooit op een goede pass voorwaarts op een van de middenvelders."

"Het is breed, het is terug en dat allemaal zo traag, dat het me verbaast dat het zo lang heeft geduurd tot trainers er hun voordeel mee gingen doen. Ron Jans (bij FC Utrecht - Ajax, red.) was de eerste. Maurice Steijn had dat goed afgekeken: laat ze inderdaad maar vrij in de opbouw, hoef je niet eens druk te zetten. Het centrale duo van Sparta, Mike Eerdhuijzen en Marvin Young is – en ik overdrijf niet – al twee klassen beter dan Sutalo/Rugani, of Sutalo/ Kaplan", aldus Kraay junior, die nog meer problemen ziet bij de koploper. "De bibber heeft toegeslagen, want als ik naar Brian Brobbey zit te kijken; laten we zeggen dat die ook niet bezig is aan zijn beste periode. Wout Weghorst was wel scherp. En gevaarlijk", besluit de voormalig profvoetballer over de spitsenstrijd bij Ajax.