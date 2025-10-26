Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
Ajax transfergeruchten en nieuws

Hans Kraay jr.: "Deijl is zeker geen mindere verdediger dan Rosa"

Amber
bron: Voetbalpraat
Hans Kraay jr.
Hans Kraay jr. Foto: © Pro Shots

Hans Kraay jr. zou het wel zien zitten als Feyenoord een poging zou wagen om Mats Deijl naar Rotterdam te halen. In het ESPN-programma Voetbalpraat prees de analist de rechtsback van Go Ahead Eagles, die donderdagavond nog de winnende treffer maakte in de historische Europa League-zege op Aston Villa.

"Ik heb Lucas Rosa op rechtsback gezien, en dit heeft helemaal niets met zijn doelpunt tegen Aston Villa te maken, maar Mats Deijl is zeker geen mindere verdediger", begint Kraay zijn betoog. Daarop vraagt Yordi Yamali of Deijl misschien een versterking voor Ajax zou kunnen zijn. "Nee, Deijl is geen grote verschilmaker", reageert Kraay. "We denken altijd: leuke prater, schuift overal leuk aan. Maar hij heeft een heerlijke voorzet, hij is snel, hij dekt kort en komt weleens door aan de binnenkant. Hij heeft echt heel veel."

Toch kijkt Kraay vooral richting Rotterdam. "We hebben het dan meteen over Ajax, maar ik denk ook weleens: Feyenoord, waarom geen Deijl? Waarom wel Jordan Lotomba? FC Twente heeft dat ook goed gezien met Bart van Rooij, die ze van NEC haalden", besluit de analist lovend.

