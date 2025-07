Hans Kraay jr. gaat Ajacied missen: "Ik ben een van de weinigen"

Niet iedereen was altijd enthousiast over Henderson, maar Kraay zag de waarde van de Engelsman wel. "Ik denk dat ik een van de weinigen ben, maar ik ga hem missen. En ik denk Ajax ook", vertelt hij in zijn column in Voetbal International. Vooral in topwedstrijden was Henderson goud waard voor Ajax. "En inderdaad in de topwedstrijden tegen PSV en Feyenoord, liep hij met no-look-ballen over veertig meter te strooien."

Kraay vond de kritiek op Henderson dus niet altijd terecht. "Heel veel mensen hebben dat niet willen zien. En dat mag. Maar ik vond hem de absolute baas in het veld, die de afstanden bewaakte onder Farioli", aldus de voormalig profvoetballer. "Ondanks mijn kritiek in het begin, hebben we het niet over een koekenbakker, hè."