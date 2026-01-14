Hans Kraay jr. geeft Ajax transfertip: "Hij voetbalt om de hoek!"

Volgens Hans Kraay junior moet Ajax snel werk maken van een nieuwe linksback. Lucas Rosa speelt de laatste weken noodgedwongen als linkervleugelverdediger, maar komt volgens de analist tekort in die rol. De oplossing ligt volgens Kraay dichtbij.

"Alsjeblieft haal een nieuwe linksback Ajax", schrijft Kraay woensdag in zijn column voor Voetbal International. Over Rosa is hij duidelijk: "De rechtsbenige Rosa is als linksback echt Ajax-onwaardig."

Voor de analist is er een logische opvolger binnen handbereik: "Haal nou gewoon Souffian El Karouani op bij FC Utrecht. Die woont om de hoek, voetbalt om de hoek en dan heb je voor een paar miljoentjes een moderne Tagliafico in huis. Daar knap je als elftal enorm van op."

El Karouani, 25, hoopt deze winter alsnog een stap te maken nadat een transfer naar Spartak Moskou afgelopen zomer niet doorging. Dit seizoen is hij een van de smaakmakers bij Utrecht: in zestien Eredivisie-duels was hij goed voor negen assists.

Ajax heeft interesse, maar een officieel bod is er nog niet. Volgens Ajax-watcher Mike Verweij staat El Karouani "hoog op het lijstje", al is de kans dat hij overkomt beperkt. De vleugelverdediger zou meerdere opties in het buitenland hebben.