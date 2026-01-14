Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Hans Kraay jr. geeft Ajax transfertip: "Hij voetbalt om de hoek!"

Amber
bron: Voetbal International
Hans Kraay
Hans Kraay Foto: © Pro Shots

Volgens Hans Kraay junior moet Ajax snel werk maken van een nieuwe linksback. Lucas Rosa speelt de laatste weken noodgedwongen als linkervleugelverdediger, maar komt volgens de analist tekort in die rol. De oplossing ligt volgens Kraay dichtbij.

"Alsjeblieft haal een nieuwe linksback Ajax", schrijft Kraay woensdag in zijn column voor Voetbal International. Over Rosa is hij duidelijk: "De rechtsbenige Rosa is als linksback echt Ajax-onwaardig."

Voor de analist is er een logische opvolger binnen handbereik: "Haal nou gewoon Souffian El Karouani op bij FC Utrecht. Die woont om de hoek, voetbalt om de hoek en dan heb je voor een paar miljoentjes een moderne Tagliafico in huis. Daar knap je als elftal enorm van op."

El Karouani, 25, hoopt deze winter alsnog een stap te maken nadat een transfer naar Spartak Moskou afgelopen zomer niet doorging. Dit seizoen is hij een van de smaakmakers bij Utrecht: in zestien Eredivisie-duels was hij goed voor negen assists.

Ajax heeft interesse, maar een officieel bod is er nog niet. Volgens Ajax-watcher Mike Verweij staat El Karouani "hoog op het lijstje", al is de kans dat hij overkomt beperkt. De vleugelverdediger zou meerdere opties in het buitenland hebben.

Gerelateerd:
Joshua Zirkzee en Manuel Ugarte

Grijpt Ajax mis bij transfertarget? 'Turkse topclub drukt door'

0
Erik ten Hag bij zijn presentatie bij FC Twente

'Ten Hag heeft clausule in contract': "Als die kans zich voordoet"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws Hans Kraay junior
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Antony na een treffer voor Real Betis

Ten Hag gewaarschuwd: "Maar Antony naar FC Twente zou leuk zijn"

0
Kenneth Perez en Marciano Vink namens ESPN in de Johan Cruijff ArenA

Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"

0
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Hans Kraay

Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 18 11 33
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd