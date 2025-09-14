UBK-Podcast
Hans Kraay jr. geniet van Ajacied: "Ik vind hem zo mooi brutaal"

Amber
bron: Goedemorgen Eredivisie
Hans Kraay jr.
Hans Kraay jr. Foto: © Pro Shots

Hans Kraay jr. was zondag vol lof over Mika Godts, die Ajax met twee goals en een assist langs PEC Zwolle hielp. De Belgische buitenspeler maakte indruk in de Johan Cruijff Arena en oogstte bewondering bij de ESPN-analist.

Godts is inmiddels geen onbekende naam meer in Amsterdam. Hij deed ervaring op bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, waar Kraay jr. hem al met plezier volgde. "Ik zag hem in de Keuken Kampioen Divisie soms heel slecht spelen, maar toch speelde hij goed. Dat komt omdat alles aan hem mooi is", vertelt Kraay jr. bij Goedemorgen Eredivisie.

De analist prijst vooral de flair van de Belgische linksbuiten. "Ik vind hem zo mooi brutaal. Vorig seizoen was niet zijn beste seizoen. Hij heeft al het mooie wat hij vroeger bij Jong Ajax had. Ook de diepteloopjes, die heeft Ajax echt nodig als je met Berghuis hangend aan de rechterkant speelt. De bal blijft altijd bij hem."

Zelfs in mindere wedstrijden weet Godts indruk te maken, benadrukt Kraay jr. nogmaals. "Het klinkt heel gek, maar als hij slecht speelt, vind ik hem ook nog mooi. Hij gaat ongetwijfeld heel slechte wedstrijden spelen, maar dat is inherent aan een buitenspeler."

