Inan weet: "Daar hebben ze binnen de directie van Ajax spijt van"
Hans Kraay jr. geniet van Ajacied: "Zeventien jaar… Krijg de kolere"

Amber
bron: Voetbal International
Hans Kraay jr.
Hans Kraay jr. Foto: © BSR Agency

Hans Kraay jr. heeft genoten van het optreden van Sean Steur in De Klassieker. In zijn column voor Voetbal International gaat de analist in op de jonge middenvelder.

"Hij is een Volendams jongetje van zeventien jaar, dat ongelooflijk goed kan voetballen en die ik de afgelopen weken alle ballen heb zien opeisen bij Jong Ajax. En iedereen, en dan ook iederéén, geeft de bal ook aan ’m", merkt Kraay jr. op.

Dat is ook bij de hoofdmacht het geval. "Dan zou je denken: Dit zal bij Ajax 1 wel een stukje minder zijn, maar nee hoor. Ko Itakura, Youri Regeer, Anton Gaaei en zelfs de ervaren Davy Klaassen leverden alles in bij dat snotjochie met zijn vragende ogen en zijn eisende lichaamshouding. Zeventien jaar… Krijg de kolere."

"Sean Steur is een ouderwets Ajax-jeugdexponent, dat heeft Fred Grim in barre Ajax-tijden slim en goed gedaan. Maar ik ben er inmiddels ook wel achter dat Ajax-supporters hun Johan Cruijff-DNA allemaal bij hun schoonmoeder op de hooizolder gedonderd hebben. Het maakt ze niet uit hoe er wordt gewonnen, áls er maar wordt gewonnen", aldus Kraay jr.

Of Fred Grim de trainer moet blijven bij de Amsterdammers? "Ja hoor, een klein beetje rust in het tokootje kan echt effe geen kwaad, want ik hoorde René van der Gijp van de week zeggen dat als je met de kerst een Spaanse trainer haalt, er ook direct acht à negen Spaanse assistenten meekomen. Dus laat Fred het lekker netjes afmaken en dan van de zomer rustig opnieuw beginnen", vindt de analist.

Het laatste Ajax Nieuws Hans Kraay junior Sean Steur René van der Gijp
