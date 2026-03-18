Hans Kraay jr. geniet van Ajax-speler: "Kolere, wat is die sterk"

Ajax won afgelopen weekend in eigen huis met 4-0 (!) van Sparta Rotterdam en Hans Kraay junior zag een aantal lichtpuntjes bij de club uit Amsterdam. de voetballiefhebber genoot onder andere van de Japanse linksback Tomiyasu.

"Misschien schat ik García iets te hoog in, maar over hopen gesproken: ik hoop ook dat hij zijn ploeg heeft verteld dat Josip Sutalo nou niet bepaald uitblinkt in het opbouwen", legt hij uit in zijn column op de website van VI. "Dus doe dat maar lekker via Youri Baas en Takehiro Tomiyasu, kolere, wat is die sterk!"

"Hij heeft een prima eerste balcontact, kan koppen, en geeft ook nog eens heerlijke rugdekking", vervolgt hij enthouiast. "Als deze Japanner niet al die blessures had gehad, had hij never nooit in een Ajax-shirt gespeeld. Ik snap nu dat die Engelse topclubs heel veel geld aan hem hebben gespendeerd", besluit Kraay junior.