Hans Kraay jr. haalt uit naar Jong Ajax: "Werkelijk ongelofelijk"

In het ESPN-programma haalde Hans Kraay jr. fel uit naar het spel van Jong Ajax tijdens de met 3-0 verloren wedstrijd tegen FC Dordrecht. De analist liet beelden zien waarop duidelijk werd dat de Amsterdamse talenten vaak terugspelen op keeper Charlie Setford. "Alle spelers staan niet open en staan allemaal met hun gezicht naar de keeper als ze de bal krijgen. Niemand staat open, daar kan misschien een keer op getraind worden", opende Kraay zijn analyse.

Hij was verbaasd over de speelwijze van Jong Ajax en noemde het een regelrechte schande. "Het is werkelijk ongelofelijk hoe Jong Ajax spot met de wetten van het voetbal", zei hij. Volgens Kraay jr. moet trainer Frank Peereboom opleiden voor Ajax 1, maar gebeurt dat op een manier die totaal niet aansluit. "Die geweldige Matheus zegt: zoek het maar even uit voorin. Ik ga het niet op mijn geweten krijgen dat ik mijn verdedigers in de problemen breng en dat we achterlijke goals tegenkrijgen. Dit wil Ajax 1, dit wil Farioli… Ze willen elkaar niet in de problemen brengen. Zo kan het ook in plaats van dat achterlijke gedoe."