2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Hans Kraay jr.: "Hij wordt niet met een Colt 45 achternagezeten"

Niek
Hans Kraay
Hans Kraay Foto: © Pro Shots

Ajax speelde zondagmiddag met 1-1 gelijk op bezoek bij AZ en Hans Kraay junior roemt de inbreng van Fred Grim. De voetballiefhebber ziet dat de oefenmeester voor rust heeft gezorgd bij de club uit Amsterdam, hoewel de resultaten nog wel tegenvallen.

"Qua punten doet hij het niet beter dan John Heitinga en toch is het gekke dat er ogenschijnlijk meer rust is dan onder de vorige trainer. Fred predikt het Farioli-realisme", vertelt hij in zijn column op de website van Voetbal International. "Ik merk dat de spelers vertrouwen hebben in Fred en geloven in zijn filosofie. Dat is een pluspunt."

"Maar afgelopen zondag tegen AZ, dat zonder Clasie, Mijnans en Smit een wel zeer pover middenveld heeft, werd het Ajax van Fred door opportunisme van AZ in de tweede helft volledig onder de voet gelopen", vervolgt Hans Kraay junior kritisch. "Vanaf het moment dat Leeroy Echteld met twee echte spitsen ging spelen, Troy Parrott en Jizz Hornkamp, bleef er van Ajax zoals wel vaker dit seizoen, niet zo veel meer over", constateert hij.

"Uiteraard stond ik na afloop tegenover de trainer van Ajax en ik moet eerlijk zeggen, die spot met alle wetten van Kraay Senior. Fred vindt het nog steeds hartstikke leuk om tot het einde van het seizoen Ajax te trainen. Hij wordt dan ook niet met een Colt 45 achternagezeten", vervolgt Hans Kraay. "Toen ik Robin van Persie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Utrecht zag, moest ik opeens aan Kraay Senior denken, die ook weleens een cluppie getraind heeft, Ajax, Feyenoord, PSV en AZ", vertelt hij over de trainerscarrière van zijn vader. 

"Hij sprak ooit de legendarische woorden tegen me: “Hans, jongen”, zei hij, “je moet op 2 januari eens een foto nemen van alle Eredivisie-trainers en die vergelijken met hoe ze erop stonden in augustus op de elftalfoto in VI. Fris uit de ogen kijkend in de zomer, hoopvol uitziend naar een zeer succesvol seizoen en bij geen enkele trainer een spoortje van wallen onder de ogen te bekennen”. Klopt helemaal: op 2 januari hebben veertien van de achttien Eredivisie-trainers wallen onder hun ogen tot aan hun achillespezen. Inmiddels kan Robin van Persie-met-wallen prima leven met spuuglelijk winnen, want spuuglelijk winnen is ook voor Robin van Persie op dit moment mooi", besluit Hans Kraay junior. 

