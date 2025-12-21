Kick Off Podcast
Verweij geeft update: "Zou zomaar zijn laatste wedstrijd kunnen zijn"
Hans Kraay jr. hoopt op terugkeer: "Paar grote enveloppen..."

Amber
bron: ESPN
Hans Kraay junior bij DeFabrique in Utrecht
Hans Kraay junior bij DeFabrique in Utrecht Foto: © Pro Shots

Hans Kraay junior sluit niet uit dat hij ooit nog eens terugkeert als trainer in het amateurvoetbal. Dat vertelt de ESPN-analist zondag in het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie. De voormalig voetballer geeft aan dat hij het trainersvak nog altijd mist.

Kraay is al jaren een vertrouwd gezicht bij ESPN, maar was daarvoor lange tijd actief langs de amateurvelden. Tussen 2005 en 2018 stond hij aan het roer bij onder meer FC Lienden, SVZW Wierden, JVC Cuijk en DOVO. In het programma worden beelden getoond van een wedstrijd uit die periode, waarin Lienden het opneemt tegen Katwijk, destijds met Dick Schreuder, nu trainer van NEC.

Presentator Milan van Dongen merkt op dat hij het mooi zou vinden om Kraay weer als amateurtrainer te zien, maar vermoedt dat de analist daar zelf weinig behoefte aan heeft. "Jawel, ik wil het wel", reageert Kraay direct.

Hans Nijland haakt daarop in en zegt nog wel een geschikte club te weten. Daarmee doelt hij op HSC Sappemeer, waar hij voorzitter is. "We gaan nu nog even door met de huidige trainer, maar daar komt ooit wel een einde aan. Maar dan zou het toch geweldig zijn: Hans Kraay bij ons in Sappemeer." Wanneer de voormalig FC Groningen-directeur vermeldt dat het salaris 850 euro netto bedraagt en de reiskosten worden vergoed, kan Sjoerd Mossou het niet laten te grappen: "Ik denk dat hij nog even bij ESPN blijft."

Kraay krijgt daarna de ruimte om zijn gevoel toe te lichten. "Ik mis het heel erg." Daarbij verwijst hij naar een verhaal van Dick Advocaat, die onlangs aangaf dat winnen en verliezen op amateurniveau net zo voelt als in de top. "Hij zegt: het enige verschil is de pers."

Hoewel Kraay beseft dat hij momenteel een mooie baan heeft, blijft de aantrekkingskracht van het trainersvak bestaan. "Dat is eigenlijk het leukste, maar ik moet eerlijk zeggen: het wordt een dikke ‘nee’. Tenzij er een paar grote enveloppen…", besluit hij lachend.

