Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Hans Kraay jr.: "Ik zie in hem geen baas van het grote Oranje"

Bjorn
Hans Kraay junior
Hans Kraay junior Foto: © BSR Agency

Hans Kraay junior twijfelt over de toekomst van het Nederlands elftal. De naam van voormalig Ajacied Michael Reiziger wordt genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman naar het WK.

"Ik heb de artikelen met Nigel de Jong deze week gelezen, dat er met geen enkele trainer is gesproken, en dat Ronald Koeman het onvoorwaardelijke vertrouwen heeft van de spelers", zegt Kraay in gesprek met Voetbal International. "Dus in de ogen van Nigel de Jong is er 0,0 reden geweest om Koeman ter discussie te stellen." 

"Toen hem werd gevraagd: Wat gaat er gebeuren als Koeman al vroeg uit wordt geschakeld op het komende WK?, antwoordde de technisch directeur: Dan kunnen we altijd ook intern kijken hoe we de opvolging gaan invullen. Dan denk ik al snel aan Michael Reiziger", aldus Kraay over de coach van Jong Oranje.

Kraay ziet dat Reiziger een prima loopbaan heeft als trainer. "Uitstekend gedaan bij Jong Ajax, waarmee hij kampioen werd in de Keuken Kampioen Divisie, doet het goed met Jong Oranje, is een meer dan uitstekende en betrouwbare rechterhand geweest van het succesvolle Ajax van Erik ten Hag, maar ik zie in hem geen baas van het grote Oranje", uit de columnist zijn twijfels.

"Hij heeft weliswaar een topcarrière gehad als speler, beschikt over heel veel voetbalknowhow, is een loyale, beschaafde man, maar ik zie hem niet de uitstraling hebben van een bondscoach", besluit Kraay.

Gerelateerd:
Fans van Feyenoord

'Fans van Feyenoord zingen lied over Ajax': "Waarom doen ze dat?"

0
Wout Weghorst

"Weghorst is niet mijn beste vriend nee, laat ik het zo zeggen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Hans Kraay junior Michael Reiziger
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Fans van Feyenoord

'Fans van Feyenoord zingen lied over Ajax': "Waarom doen ze dat?"

0
Kasper Dolberg en Dani de Wit

Samenvatting: Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar plek 5

0
Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena

Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"

0
Ron Jans coacht tegen NAC Breda

Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"

0
Mika Godts

Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"

0
Dick Schreuder

Dick Schreuder naar Ajax? "Daar heeft hij wel ruzie voor over"

0
Cristian Willaert

Willaert over trainerszoektocht Ajax: "Niet allemaal Spanjaarden"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Fans van Feyenoord zingen lied over Ajax': "Waarom doen ze dat?"

"Mislopen van Europees voetbal kan genezend werken voor Ajax"

"Weghorst is niet mijn beste vriend nee, laat ik het zo zeggen"

'Míchel ziet Ajax niet zitten': "Club in Engeland of Duitsland"

Godts strijdt met vier collega's om titel 'Speler van het Jaar'

Van der Gijp: "Onbegrijpelijk dat Ajax die jongen niet koopt"

Hans Kraay jr.: "Ik zie in hem geen baas van het grote Oranje"

Blind en Veltman terug naar Ajax? "Hij is niet nieuwe Sneijder"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws