Hans Kraay jr.: "Ik zie in hem geen baas van het grote Oranje"

Hans Kraay junior twijfelt over de toekomst van het Nederlands elftal. De naam van voormalig Ajacied Michael Reiziger wordt genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman naar het WK.

"Ik heb de artikelen met Nigel de Jong deze week gelezen, dat er met geen enkele trainer is gesproken, en dat Ronald Koeman het onvoorwaardelijke vertrouwen heeft van de spelers", zegt Kraay in gesprek met Voetbal International. "Dus in de ogen van Nigel de Jong is er 0,0 reden geweest om Koeman ter discussie te stellen."

"Toen hem werd gevraagd: Wat gaat er gebeuren als Koeman al vroeg uit wordt geschakeld op het komende WK?, antwoordde de technisch directeur: Dan kunnen we altijd ook intern kijken hoe we de opvolging gaan invullen. Dan denk ik al snel aan Michael Reiziger", aldus Kraay over de coach van Jong Oranje.