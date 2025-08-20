Hans Kraay jr. komt met transfertip: "Bij Ajax optie als back-up"

Hans Kraay jr. en Kees Kwakman zijn vol lof over Xavier Mbuyamba. De verdediger van FC Volendam maakte in het afgelopen weekend veel indruk, en volgens de analisten is hij klaar voor een stap hogerop in de Eredivisie.

"Vorig seizoen maakte hij al een geweldige indruk. We kennen hem natuurlijk al wat langer, hij heeft in de jeugd bij Barcelona en Chelsea gezeten", zegt Kraay jr. bij Voetbalpraat van ESPN. "Ik vond hem dit weekend heel erg goed. Toen dacht ik: als Ajax, Feyenoord of PSV een back-up zoeken voor hun centrale verdediging, dan zou dat zeker een optie zijn. En bij AZ? Daar zou hij wat mij betreft zo in de basis komen. Durf hem er zó in te zetten."

Ook Kwakman is overtuigd van de kwaliteiten van de 22-jarige mandekker. "Dit is gewoon een jongen die wat mij betreft bij elke ploeg onder de top vijf in de basis zou staan. Zelfs bij FC Twente zou hij zonder problemen mee kunnen doen."

Mbuyamba heeft bij Volendam nog slechts een contract tot medio 2026. Zijn medische verleden speelt volgens Kwakman mogelijk mee bij het uitblijven van een transfer. "Hij speelt natuurlijk met een pacemaker, en ik denk dat dat clubs ongetwijfeld zal afschrikken. Misschien ook vanwege de doorverkoop daarna. Voor zover ik weet is er maar één land waar hij door die situatie sowieso niet terecht kan, en dat is Italië."