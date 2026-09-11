Hans Kraay jr. kraakt Ajax-duo: "Wat is dat, dat ze dat durven?"

Hans Kraay jr. verwacht dat PSV en Ajax dit seizoen een grotere kans maken op de landstitel dan Feyenoord. De ESPN-analist is onder de indruk van de selectie van Ajax, die volgens hem door Jordi Cruijff flink is versterkt. Niet iedere nieuwe speler kan hem echter overtuigen.

Vooral de aanval van Ajax spreekt Kraay aan. "Die hebben absoluut betere spelers. Jordi Cruijff heeft zijn portemonnee flink getrokken en tegen PSV zag ik een grote, fijne en doelgerichte spits, Tolu, die de Ajax-supporters al flink in de armen hebben gesloten", begint hij bij Voetbal International.

Ook over Julian Brandt is Kraay enthousiast. "Julian Brandt, daar schrik ik elke keer weer van dat hij op de Nederlandse velden loopt." Bij een aantal andere aankopen zet hij juist vraagtekens. "Wat is dat toch eigenlijk, dat sommige spelers, zoals Marcos Leonardo en Viktor Tsygankov het durven om niet fit bij hun nieuwe club te verschijnen? Werkelijk ongelooflijk."