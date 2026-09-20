Hans Kraay jr. kritisch op Ajax: "Dan is het ook geen pech"
Hans Kraay jr. deelde zondagochtend de complimenten uit aan Excelsior-doelman Stijn van Gassel. De goalie kreeg veel op zich af, maar incasseerde slechts twee goals van Ajax.
Ajax kwam tot 33 pogingen, maar speelde 2-2 gelijk tegen de ploeg uit Rotterdam. "Als je zoveel kansen mist is het ook geen pech", stelt Kraay jr. in Goedemorgen Eredivisie van ESPN.
De analist prijst Van Gassel, maar is ook kritisch op Ajax. "Julian Brandt is een speler die het voetballen zo simpel maakt. Maar als je zó veel kansen mist, dan ligt het ook aan jezelf", oordeelt Kraay jr. "Want we moeten niet doen alsof Ruben den Uil met een masterplan aankwam. Dit was gewoon ouderwets catenaccio. Die hebben gewoon fantastisch verdedigd en een beetje geluk gehad. Het had ook 5-2 kunnen zijn en dan was er geen haan die ernaar kraait."
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