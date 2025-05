Hans Kraay jr. kritisch over Ajax: "Hij zit nu vol met excuses"

Ajax speelde woensdagavond met 2-2 gelijk op bezoek bij FC Groningen, maar Francesco Farioli liet na afloop weten dat de club uit Amsterdam 34 punten heeft 'gecompenseerd' ten opzichte van vorig seizoen. Toen was het verschil met de club uit Eindhoven namelijk maar liefst 35 punten.

Anco Jansen toont zich kritisch over de uitspraken van de Italiaan. “Ik zou daar als Ajax-supporter niet vrolijk van worden", vertelt hij op de site van ESPN. "Feitelijk klopt het, maar als je negen punten voorsprong had en er zijn nog vijf wedstrijden te gaan, dan verbloem je vooral wat er allemaal is misgegaan.”

Hans Kraay junior snapt ook niet dat Farioli als doelstelling had om zich op de tweede plek te richten. “Dat moet hij helemaal niet zeggen", vertelt de voormalig profvoetballer. "Hij heeft het Ajax-DNA weggepoetst en zit nu vol met excuses. Hij had gewoon kampioen moeten worden", besluit Kraay jr. kritisch.