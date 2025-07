Hans Kraay jr. lacht om Ajax-transfer: "Grote flessen champagne"

Hans Kraay junior heeft zich kritisch uitgelaten over enkele Ajax-transfers uit het verleden. De voetballiefhebber, die tegenwoordig vooral te zien is bij ESPN, snapt nog altijd niet dat de club uit Amsterdam in het verleden zo veel geld heeft betaald voor Gaston Avila. Hij wijst op een knap staaltje blufpoker.

"In die beruchte Mislintat-zomer hebben Marc Overmars en Mark van Bommel zich daar ook schuldig aan gemaakt", blikt hij terug op de website van VI. "Het was namelijk zo dat net op het moment dat die twee tegen elkaar zeiden dat Gastón Avila ongeschikt was voor Antwerp 1, en dat ze die toch maar eens voor ergens tussen de twee en drie miljoen moesten slijten, vijf seconden later de telefoon ging", legt Hans Kraay junior uit.

"Marc Overmars neemt op en fluistert in het oor van Mark van Bommel: “Het is Sven Mislintat”. Die vroeg namens Ajax wat die hele matige Avila moest kosten. En volledig op de bluf zei Overmars: 12,5 miljoen. Binnen een seconde hoorde hij vanuit Amsterdam: “Deal!” Vervolgens zijn Overmars en Van Bommel drie dagen lang koprollend dwars door Antwerpen gesignaleerd met grote flessen champagne in hun rugzak", lacht hij.