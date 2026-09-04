Hans Kraay Jr. lyrisch over Ajacied: "Alles is mooi aan hem"

"Julian Brandt. Die stapte de bus uit in Velsen-Zuid en keek zijn ogen uit in dat stadionnetje van Telstar. Ik heb de hele wedstrijd op hem gelet en heb echt vaak gedacht: Jongen, jij bent verdwaald hier. Jij bent eigenlijk veel te goed voor de Eredivisie", klinkt Kraay in zijn column voor Voetbal International.

"En weet je Freek, Julian Brandt heeft mijn hele weekend opgefleurd met de mooiste afgekeurde goal die ik in jaren heb gezien. Wat een ondeugende, smerige stiftbal was het. En als je als VAR daar 7 minuut 33 met een vergrootglas op je snufferd moet gaan kijken of hij drie millimeter voorbij zijn tegenstander was, ja, als je zo lang moet klootviolen, dan had je deze goal gewoon goed moeten keuren", laat hij zich uit over het afgekeurde doelpunt van Brandt tegen Telstar.