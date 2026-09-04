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Hans Kraay Jr. lyrisch over Ajacied: "Alles is mooi aan hem"

Sara
bron: Voetbal International
Hans Kraay junior
Hans Kraay junior Foto: © Pro Shots

Hans Kraay Junior heeft afgelopen weekend opnieuw genoten van Julian Brandt bij Ajax. De zomeraanwinst laat iedere wedstrijd zien van grote waarde te zijn voor de Amsterdammers. De ESPN-analist haalt één specifiek moment aan.

"Julian Brandt. Die stapte de bus uit in Velsen-Zuid en keek zijn ogen uit in dat stadionnetje van Telstar. Ik heb de hele wedstrijd op hem gelet en heb echt vaak gedacht: Jongen, jij bent verdwaald hier. Jij bent eigenlijk veel te goed voor de Eredivisie", klinkt Kraay in zijn column voor Voetbal International

"En weet je Freek, Julian Brandt heeft mijn hele weekend opgefleurd met de mooiste afgekeurde goal die ik in jaren heb gezien. Wat een ondeugende, smerige stiftbal was het. En als je als VAR daar 7 minuut 33 met een vergrootglas op je snufferd moet gaan kijken of hij drie millimeter voorbij zijn tegenstander was, ja, als je zo lang moet klootviolen, dan had je deze goal gewoon goed moeten keuren", laat hij zich uit over het afgekeurde doelpunt van Brandt tegen Telstar. 

"Maar regels zijn regels, Hans. Ik weet dat ik de VAR-jongens nu tegen de haren instrijk, sorry hoor. Als je van voetbal houdt, mag je deze nooit afkeuren. Julian Brandt, alles is mooi aan hem", besluit hij. 

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