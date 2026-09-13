Hans Kraay jr. lyrisch over Ajacied: "Mijn weekend is al goed"

Hans Kraay jr. is lyrisch over Julian Brandt. De Duitse middenvelder van Ajax is al een van de beste spelers van de Eredivisie.

Brandt was zaterdag tegen Fortuna Sittard (1-5) opnieuw trefzeker voor Ajax. "Mijn weekend is al goed. Het maakt mij niet uit wat verder gebeurt. Er is niets wilds aan bij hem", reageert een enthousiast Kraay jr. in Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "Het is ook niet honderd kilometer per uur. Hij neemt hem aan op zijn borst. Hij is rechts. Het is zo ingehouden technisch."

De Duitse zomeraanwinst was na de wedstrijd helemaal niet zo enthousiast. "Na afloop zie ik hem staan en hij was niet tevreden over zichzelf. Volgens mij zijn de echte grote spelers zelden tevreden over zichzelf", besluit de analist.