Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Hans Kraay jr. lyrisch over Ajacied: "Mijn weekend is al goed"

Max
bron: ESPN
Hans Kraay Jr.
Hans Kraay Jr. Foto: © BSR Agency

Hans Kraay jr. is lyrisch over Julian Brandt. De Duitse middenvelder van Ajax is al een van de beste spelers van de Eredivisie. 

Brandt was zaterdag tegen Fortuna Sittard (1-5) opnieuw trefzeker voor Ajax. "Mijn weekend is al goed. Het maakt mij niet uit wat verder gebeurt. Er is niets wilds aan bij hem", reageert een enthousiast Kraay jr. in Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "Het is ook niet honderd kilometer per uur. Hij neemt hem aan op zijn borst. Hij is rechts. Het is zo ingehouden technisch."

De Duitse zomeraanwinst was na de wedstrijd helemaal niet zo enthousiast. "Na afloop zie ik hem staan en hij was niet tevreden over zichzelf. Volgens mij zijn de echte grote spelers zelden tevreden over zichzelf", besluit de analist. 

Gerelateerd:
Hugo Borst

Hugo Borst prijst openhartige Ajacied: "Dit maakt wel indruk"

0
Thilo Kehrer en Davy Klaassen

Davy Klaassen maakt indruk: "Dat is voetbalintelligentie"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Hans Kraay junior
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"

0
Tolu kijkt teleurgesteld toe tijdens Ajax - PSV

Tolu maakt indruk bij Ajax: "Snapte niet dat hij gewisseld werd"

0
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Rob Jansen

Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"

0
Wim Kieft

Kieft moet weer onder het mes: "Ben weggezet in het verzorginghuis"

0
Noa Lang

'Ajax doet nieuwe poging voor Lang': "Opnieuw contact opgenomen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Hans Kraay jr. lyrisch over Ajacied: "Mijn weekend is al goed"

Hugo Borst prijst openhartige Ajacied: "Dit maakt wel indruk"

Davy Klaassen maakt indruk: "Dat is voetbalintelligentie"

Been geniet van Ajacied: "Die zou ik wel in mijn elftal willen"

Weghorst hoopt op belletje van Xavi: "Ik ben altijd beschikbaar"

Zorgen om voormalig Ajacied Gravenberch: "Een zorgwekkende middag"

Ajax op rapport: meerdere uitblinkers na zege bij Fortuna Sittard

Michel Sanchez blij met Ajax: "Het was echt een teamprestatie"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws