Hans Kraay jr. in de bres voor Ajacied: "Hij worstelt er mee"

Brobbey kende absoluut geen goed seizoen, beseft ook Kraay jr. "Ik vind het zo makkelijk om hem af te maken omdat hij er nu maar vier of vijf gemaakt heeft, in tegenstelling tot vorig seizoen. Daar worstelt hij zelf ook mee, dat vindt hij zelf ook verschrikkelijk", vertelt de voormalig profvoetballer in Matchday.

Kraay jr. weet zeker dat Brobbey er net zoveel van baalt als de supporters van Ajax. "Hij gaat echt niet vrolijk naar huis na een wedstrijd waarin hij weer niet gescoord heeft. Zij hebben allemaal hetzelfde verdriet en dezelfde teleurstelling als wij", legt hij uit. "En op de een of andere manier voelt het wel alsof ik Brian begrijp."